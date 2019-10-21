هذه أبرز النقاط التي سيناقشها المكتب الفيدرالي في إجتماعه المقبل

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن عقد اجتماع المكتب الفيدرالي، نهاية الأسبوع الجاري، أين سيتم مناقشة العديد من النقاط الهامة.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن إجتماع المكتب الفيدرالي، سيكون يوم الخميس المقبل، انطلاقا من الساعة الـ10:00، بمركز التقني لسيدي موسى.

وسيتم التطرق للعديد من النقاط الهامة، المدرجة في جدول أعمال هذا الإجتماع، أبرزها:

المصادقة على محضر اجتماع المكتب الفيدرالي الذي انعقد في 30 سبتمبر، بورقلة.

عرض تقرير نشاط المديرية الفنية الوطنية.

تقديم تقارير مختلف الرابطات الوطنية.

تقديم تقارير مختلف اللجان (الشؤون المالية، كأس الجزائر، لجنة النزاعات، اللجة الفيدرالية للحكام، كرة القدم النسوية، وضعية اللاعبين، ولجنة التنسيق بين الرابطات).