هذه أبرز محاور مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه الإجتماع الوزاري الإستثنائي

قال بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ترأس اليوم، اجتماعا وزاريا استثنائيا.

الإجتماع خصص للمصادقة على مخطط عمل الحكومة والذي سيعرض على البرلمان طبقا لأحكام الدستور.

مخطط عمل الحكومة يستمد مرجعيته من إلتزامات رئيس الجممهورية.

مخطط عمل الحكومة يبرز ضرورة الاستعجال بإعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التتنية وخلق ديناميكية تفاعلية.

مخطط الحكومة يعتمد آليات أبرزها إصلاح نظام الانتخابات وتفعيل آليات مبتكرة للإصلاح المالي والضريبي.

مخطط عمل الحكومة يهدف إلى طمأنة المتعاملين الإقتصاديين الأكثر تضرر من الإختيارات الغير ملائمة في مجال تسير شؤون الإقتصاد.