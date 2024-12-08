هذه أبرز مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا منها المنحة السياحية، منحة الحج، مدى تقدم مشاريع السكة الحديدية، المخطط الفلاحي 2024 ـ 2025 بالإضافة إلى مسائل ذات الاهتمام بقضايا المواطن.

وعقب عرض نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين من قبل الوزير الأول، ثم عرض التقرير المرحلي لمدى تقدم الرقمنة الشاملة، من قبل الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، إلى جانب ما جاء في جدول الأعمال، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:

بخصوص المنحة السياحية:

قرّر رئيس الجمهورية رفع المنحة السياحية إلى 750 أورو لكل مسافر جزائري بالغ وإلى 300 أورو لكل مسافر جزائري قاصر، بدءا من جانفي 2025، ليُحقق بذلك الرئيس أحد أهم التزاماته أمام الجزائريين الرامية إلى تحسين مقاييس الرفاه، على أن يصدر مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات استلام هذه المنحة.

ـ بخصوص منحة الحج:

قرّر رئيس الجمهورية رفع منحة الحج إلى 1000 ألف دولار لكل حاج جزائري، ابتداء من موسم الحج القادم.

بخصوص تعويضات الأضرار الناجمة عن فيضانات سبتمبر الفارط في بعض الولايات:

عقب عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتقرير شامل تضمن تعويض 1564 عائلة عن تضرر الأثاث المنزلي والإلكتروني بقيمة 250 ألف دينار لكل عائلة، وصرف 824 إعانة مالية.

وفي إطار تأهيل 2960 مسكن تم منح 700 ألف دينار لكل عائلة إلى جانب إعادة إسكان 344 أسرة أخرى.

كما تم تسجيل الدخول للمرحلة النهاية لمعاينة وتصنيف أضرار الفلاحين للشروع في التعويض العيني عبر كامل الولايات المعنية، حسب حالات التأمين وحجم الأضرار.

ـ ثمّن الرئيس مجهودات وزارة الداخلية ومختلف مصالح الدولة، في المُحافظة على تقليد الوقوف إلى جانب المواطنين في الأزمات والكوارث للتخفيف من معاناتهم بالسرعة المطلوبة في الأحوال الظرفية العصيبة.

ـ أمر الرئيس بالإسراع في التسوية النهائية لهذا الملف مع نهاية السنة الجارية، إحصاء وتعويضا، شاملا لكل الحالات المتضررة عبر كامل الولايات المعنية.

المخطط الفلاحي 2024 ـ 2025:

ـ وجه الرئيس باعتماد استشراف دقيق وواضح يوفر المنتوج الفلاحي للسوق الوطنية بشكل كاف أولا، ثم المرور بعد ذلك إلى تصدير، المنتوجات التي عرفت فائضا محسوسا، هذا الموسم.

ـ أمر الرئيس باعتماد استراتيجية متكاملة للتخفيف من الاستيراد، بالموازاة مع الاستفادة من المخطط الوطني الجديد لاستغلال المياه المستعملة التي ستعود بالنفع على الانتاج الفلاحي.

ـ كما ثمن الرئيس المجهودات المبذولة في قطاع الفلاحة والتي أصبحأثرها محسوسا مؤخرا.

بخصوص مدى تقدم مشاريع السكة الحديدية:

ـ أمر الرئيس بالإسراع في تنفيذ مخطط التحديث بالربط وإنشاء شبكة السكك الحديدية، تماشيا مع المشاريع العملاقة ذات المردودية العالية اقتصاديا، حيث أن الأولوية القصوى هي لخط السكة الحديدية باتجاه تامنغست، بدءا من العاصمة والربط مع دول الجوار الإفريقي.

ـ كما أمر الرئيس في سياق متصل، مجمع الأشغال البحرية الكبرى المستحدث مؤخرا بالشروع فورا في نزع الرمال من أعماق الموانئ الصغيرة والمتوسطة كموانئ: بوديس بجيجل، بجاية وعنابة، مستغانم، الغزوات، كاب جنات، تنس، دلس، ليختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة على مراسيم رئاسية تشمل مجالات التعاون الدولي.