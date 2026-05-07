هذه أجندة الرئيس تبون خلال زيارته إلى تركيا

تتضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى جمهورية تركيا الشقيقة. أجندة مكثفة تترجم متانة وجودة العلاقات التاريخية المتجذرة التي تجمع البلدين. كما تعكس إرادتهما القوية في المضي بها إلى أفاق أرحب بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما المشتركة.

وفي إطار برنامج هذه الزيارة الرسمية التي تعد محطة هامة في مسار العلاقات التاريخية بين البلدين اللذين تجمعهما معاهدة صداقة وتعاون منذ 2006. من المقرر أن يقوم رئيس الجمهورية بزيارة إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك. قبل أن يخص باستقبال رسمي من قبل أخيه الرئيس رجب طيب أردوغان بالمجمع الرئاسي التركي.

وبعد هذه المحطة، سيجري الرئيس محادثات على انفراد مع نظيره التركي، ستسمح بتقييم الانجازات والمكاسب الثمينة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في خضم الزخم القوي والتطور اللافت للعلاقات بين البلدين. على ضوء الزيارات النوعية رفيعة المستوى التي قام بها الرئيسان وكذا التزامهما بالتواصل الدائم والتشاور المستمر. وتكثيف الحوار السياسي فيما يخص العلاقات الثنائية وكذا القضايا الدولية والإقليمية التي تهم البلدان. لا سيما القضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن تتوسع محادثات رئيس الجمهورية ونظيره التركي إلى وفدي البلدين بهدف بحث فرص وآفاق جديدة لتعزيز العلاقات القوية التي تربط البلدين الشقيقين. وترقية شراكتهما من خلال خلق فرص وآفاق جديدة.

بعد ذلك سيترأس رئيس الجمهورية مناصفة مع أخيه الرئيس أردوغان أشغال الدورة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى “الجزائري-التركي”. حيث من المتوقع كذلك أن يشرف الرئيسان على مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الجديدة في عدة قطاعات حيوية.

