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هذه أحسن معدلات التلاميذ من ذوي الهمم في امتحان البيام

بقلم نوال زايد
هذه أحسن معدلات التلاميذ من ذوي الهمم في امتحان البيام
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تحصل التلاميذ من ذوي الهمم على معدلات ممتازة في امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2025 حسب ما كشفه وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي اليوم الأحد.

وقد تحصل التلميذ جعفري على معدل 17.44 وبيطام محمد الخليل من ولاية بسكرة. على معدل 17.40 بالنسبة لفئة المعاقين بصريا.

أما بالنسبة لفئة المعاقين حركيا. فقد تحصل معزي محمد ايوب من ولاية سطيف على معدل 18.01،وبن حمد تبيل من ولاية البليدة على معدل 17.94.

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