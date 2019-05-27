هذه أحوال الطقس اليوم الإثنين

تتوقع مصالح الأرصاد الجويةأن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى صافية على العموم، بعد انقشاع الضباب في الصبيحة.

مع تشكل بعض السحب على الهضاب العليا خلال الظهيرة.

على المناطق الشرقية أجواء غائمة على المناطق الساحلية والداخلية، مع تساقط زخات مطرية تكون رعدية أحيانا وغزيرة.

خاصة نحو المناطق الساحلية لأقصى الشرق، وهذا خلال الصبيحة، لتتحسن الأجواء تدريجيا أواخر النهار.

الرياح تكون من غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح ما بين 30 إلى 50 كم/سا قرب السواحل، لتقل حدتها أواخر النهار.

في حين على المناطق الجنوبية أجواء صافية على العموم باستثناء بعض السحب خلال الظهيرة على شمال الصحراء ومنطقة بشار.

على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، تكون السماء مغشاة غالبا، مع تشكل خلايا رعدية منعزلة تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

الرياح تكون من شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على منطقة الواحات والصحراء الشرقية.

درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 18 إلى 31 درجة على المناطق الساحلية، ومابين 16 إلى 30 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 27 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.