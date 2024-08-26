هذه أخطر أنواع الشاي!

كشفت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة يلينا سولوماتينا، أن هيئة حماية المستهلك طلبت من منتجي الشاي اتخاذ ما يلزم لتطهير منتجاتهم من المبيدات الحشرية بعد أن اكتشفت في أصناف معروفة.

وأوضحت الخبيرة، لموقع “روسيا اليوم”، أن أخطر أنواع الشاي بصورة عامة، هو الشاي المعبأ في أكياس. لأنه يحتوى بالإضافة إلى الشاي على غبار من مصادر مختلفة. وبالطبع يعتمد كل شيء على ظروف الإنتاج.

ولفتت إلى أن مادة الأكياس التي يعبأ فيها الشاي يمكن أن تحتوي على دقائق البلاستيك. كما يتطور العفن في مثل هذا الشاي بسرعة، لذلك لا تنصح باستخدام شاي الأكياس دائما.

وأوضحت الدكتورة، أنه وعند إختيار الشاي يفضل التركيز على شاي الأوراق الكبيرة وفي علب شفافة تسمح برؤية ما بداخلها. كما يجب التأكد من مدة صلاحيته.

وأضافت الخبيرة، أن الشاي الأخضر يحتوي على نسبة أعلى من الأحماض الأمينية، ما يحسن الأداء والتركيز. كما أنه يحتوي على نسبة أعلى من الكافيين مقارنة بالشاي الأسود، لذلك ينشط أكثر.

ونصحت بتناول أي نوع من أنواع الشاي باعتدال “4 أكواب في اليوم”، كما لا ينصح بشرب الشاي المركز. لأنه يمكن أن يسبب عدم إنتظام ضربات القلب ويثير الجهاز العصبي.

وحذرت الخبيرة من إحتواء الشاي على زيوت تتأكسد بسرعة عند تعرضه للشمس، ما يجعله ضارا. وبمجرد تعرض الشاي للرطوبة يتطور فيه العفن والبكتيريا سريعا.