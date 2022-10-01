هذه أرقام كوفيد_19 في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالجزائر، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 270676 إصابة.

كما استقر عدد ضحايا الفيروس بالبلاد عند 6879 وفاة، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثلت 4 حالات للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 182313. فيما يتواجد مريض واحد بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الجمعة 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

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