هذه أسباب إرتفاع أسعار البطاطا في الأسواق

إنطلقت وزارة الفلاحة، اليوم الأحد، في عملية تفريغ مخزونات معتبرة من مادة البطاطا بعدة ولايات، قصد خفض أسعارها.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أكد المدير العام للديوان الوطني والمهني للخضروات واللحوم، أن هذه العمليات ستسمح ببيع البطاطا مباشرة للمواطنين بأثمان تتراوح ما بين 40 و50 دج.

ويأتي ذلك، بهدف كسر الأسعار التي عرفت ارتفاعا “جنونيا ” في السوق تزامنا مع بداية شهر رمضان.

ويتم تفريغ البطاطا في إطار هذه العملية في نقاط البيع المباشر التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والبالغ عددها أكثر من 500 نقطة موزعة عبر التراب الوطني.

وبلغت كميات البطاطا المفرغة لحد اليوم 30 ألف طن.

وحول هذا الإرتفاع الكبير في الأسعار، أوضح ذات المسؤول، إن ذلك يرجع إلى “سوء الأحوال الجوية التي منعت عمليات الجني”.

وكذا تصرفات بعض المحتكرين الذين ساهموا في الزيادات الجنونية المسجلة.

وأشار ذات المسؤول، إلى تواصل عملية تفريغ مخزونات مادة اللحوم البيضاء.

وتسوق هذه اللحوم، على مستوى نقاط البيع التابعة للديوان الوطني لتربية الانعام والدواجن بأسعار حددت بـ280 دج للكيلوغرام.

كما تم كذلك المباشرة في تفريغ مخزون مادة الثوم على مستوى مختلف نقاط البيع ومختلف الأسواق.