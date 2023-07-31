هذه أسباب إرتفاع أسعار المياه المعدنية

أرجعت مصالح التجارة للولاية الجزائر سبب إرتفاع أسعار المياه المعدنية وكذا البقولبات إلى غياب الفواتير.

وفي خرجة ميدانية لذات المصالح إلى عدد من المحلات بيع الجملة على مستوى بلدية القبة بالعاصمة أوضح الباعة أنّ غياب التعامل بنظام فوترة السلع تسبّب في ارتفاع أسعار المياه المعدنية والبقوليات.

كما تم تسجيل زيادات عشوائية في الأسعار وهو الأمر الذي أكده المستهلك وإستنكره.

في حين أكدت رئيسة المفتشية الإقليمية للتجارة بحسين داي في العاصمة، إلهام بلقندوز، أنّ التلاعبات في الأسعار ناجمة عن غياب الفواتير. وهاذا ما يفسّر ضرب القدرة الشرائية للمواطنين في المواد واسعة الاستهلاك.

وحسب إلهام بلقندوز أنّ هناك عقوبات في حق تجار الجملة تصل إلى حجز السلع وحتى المتابعات القضائية، حيث سجّل أعوان الرقابة مخالفات خلال خرجاتهم الميدانية.

وأضافت رئيسة المفتشية الإقليمية للتجارة أن محاربة المضاربة في أسعار المياه المعدنية والبقوليات، تبقى متواصلة حفاظاً على قدرة المواطنين الشرائية.