هذه أسباب إرتفاع أسعار قطع غيار السيارات في الجزائر

أكد خبراء جزائريين، أن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات في الجزائر راجع الى الازمة الاقتصادية التي يعرفها العالم وعدم دراسة السوق دراسة حقيقية.

وقال سعيد منصور متعامل إقتصادي في قطع غيار السيارات ورئيس النادي الإقتصادي الجزائري. أنه لاولاستقرار سوق قطع الغيار في الجزائر لابد من الوصول إلى قوانين واضحة ودراسة كيفية الوصول إلى التشبع من قطع غيار السيارات التي أصبحت حديث الساعة. مؤكدا على ضرورة تكوين اليد العاملة المؤهلة من الشباب لمرافقتهم لتصنيع قطع غيار السيارات.

كما أشار منصور في تصريح “للنهار أونلاين”، أن هناك قانون ينظم القطاع ودفتر الشروط غير ان هنالك العديد من السلبيات. على غرار واجبات المتعاملين للشروع في صناعة قطع الغيار والقطع التي يحتاجها القطاع. على غرار المواد الأولية التي من خلالها يمكن الحصول على قطعة تساهم في صناعة الغيار.

وأكد في سياق ذي صلة، أن السبب الحقيقي وراء ارتفاع اسعار الغيار هو نقص قطع غيار السيارات في السوق نظرا لكثرة الطلب. كما أن الأرضية الرقمية التي وضعتها الوزارة تتطلب وقت طويل من أجل ارد على المتعاملين وهو مايجعلهم في بعض الأحيان يقعون في اتجاه واحد لصناعة قطعة واحدة لنفس المتعاملين. خاصة وأنه لا يمكن تغيير الطلبية. بالإضافة كذلك إلى انعدام دراسة حقيقية للسوق. ناهيك عن تعطيل الصناعة من قبل متعاملين دولين. و زيادة أسعار الحديد والمواد الأولية لصنع قطع الغيار خاصة وأن الأزمة هي عالمية. بالأإضافة كذلك إلى إرتفاع أسعار النقل والشحن.

وفي ما يخص صناعة السيارات محليا، أشار منصور إلى أنه لابد على مصنعي السيارات الذين أخذوا تصريح تقديم قائمة واضحة المعالم. للقطع التي يحتاجونها. ولا بد من الشروع في القطع الأوليو في السوق لضمان خدمات مابعد البيع وكيفية الولوج إلى صناعة حقيقية.