هذه أسباب إقصاء مسدور وبخليلي.. وخرشي النوي قدم 25 ألف استمارة مكررة

كشف محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن أرقام وتفاصيل مهمة بشأن ملفات الراغبين في الترشح للرئاسيات، وأسباب إقصاء بعضهم.

وأوضح شرفي أن رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، قدم ملفا به 66 ألف استمارة، منها 48 ألف استمارة ملغاة.

وأوضح رئيس سلطة الانتخابات أن ملف ساحلي لم يستوف النصاب الواجب جمعه بالولايات، وهو 1200 استمارة، إلا في 5 ولايات فقط.

أما بشأن سليمان بخليلي، فقد كشف محمد شرفي عن أن هذا الأخير قدم أكثر من 30 ألف استمارة.

غير أن بخليلي لم يستوف النصاب المطلوب بالولايات إلا في 6 ولايات فقط، ليضيف شرفي أنه بعد غربلة الاستمارات تم التوصل 26 ألف استمارة صحيحة فقط.

وبالنسبة للراغب في الترشح للرئاسيات عبد الرحمن عرعار، فقد قال شرفي إنه قدم ما مجموعه 31 ألف استمارة.

وقال رئيس سلطة الانتخابات إن ملف عرعار استوفى النصاب في 8 ولايات فقط، ليبلغ إجمالي الاستمارات المقبولة إلى 27 ألف.

وكان المترشح فارس مسدور أحد الذين تحدث شرفي بالتفصيل عن أسباب عدم قبول ملفاتهم.

وفي هذا الإطار، قال محمد شرفي إن مسدور قدم 30 ألف استمارة، واستوفى النصاب المطلوب بالولايات، في 8 ولايات فقط.

وفجر رئيس سلطة الانتخابات مفاجآت مدوية، عندما كشف عن أن مترشحين قدموا عددا كبيرا من الاستمارات الملغاة.

وفي هذا الإطار، قال شرفي إن الراغب في الترشح عيسى بلهادي قدم 26 ألف استمارة، منها 21 ألف ملغاة.

وبالنظر لهذا العدد الكبير من الاستمارات الملغاة، فإن عدد الاستمارات المقبولة لم يصل سوى إلى 5 آلاف استمارة فقط.

أما بشأن المترشح خرشي النوي، فقد قدم في ملف ترشحه 55 ألف استمارة توقيع.

وكان عدد الولايات التي تمكن خرشي من بلوغ النصاب فيها هو 4 ولايات فقط.

غير أن رئيس سلطة الانتخابات فجر قنبلة، عندما قال إن ملف خرشي تضمن 25 ألف استمارة ملغاة.

وأوضح شرفي أن تلك الاستمارات الملغاة، كانت عبارة عن توقيعات مزدوجة لمواطنين، في نفس الملف.