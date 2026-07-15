هذه أسباب انقطاع الكهرباء بالولايات الشرقية

كشف خليل هدنة، مدير الإعلام والاتصال بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، عن الاسباب التي أدت إلى انقطاع الكهرباء بعدة ولايات شرق الوطن.

وأوضح خليل هدنة، أن انقطاع الشبكة الكهربائية يعود إلى عطب مس المنشأة الكهربائية في سيدي عقبة ببسكرة.

وفي تصريح لقناة النهار، قال هدنة، إن تذبذبًا جزئيًّا عرفته الشبكة الكهربائية على مستوى الولايات الشرقية.

وقال هدنة أن “التقنيون يشتغلون على إعادة الكهرباب بالولايات الساحلية الشرقية”.

وتابع هدنة في السياق ذاته “نشهد الان عودة جزئية للكهرباء بعدد من الولايات الشرقية بما فيها بسكرة”.

وطمأن خليل هدنة، المواطنين بأن إعادة التيار الكهربائي يتم تدريجيا وفي غضون ساعة على الأكثر. مؤكدا أن هذه حالة استثنائية وليست بأزمة.

وصرّح المسؤول ذاته بأنه تم إصلاح العطب الذي وقع على مستوى المنشأة الكهربائية في سيدي عقبة ببسكرة.