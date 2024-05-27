هذه أسباب تأخر صدور نتائج الإحصاء العام السادس للسكان والسكن

كشف المدير العام المكلف بتسيير شؤون الديوان الوطني للإحصائيات موسى محجوبي عن أسباب تأخر صدور نتائج الإحصاء العام السادس للسكان والسكن.

وخلال نزوله ضيفا على قناة النهار في برنامج 52 دقيقة إقتصاد، أوضح محجوبي أن الاجراءات الإدارية كانت وراء تأخر صدور نتائج الإحصاء العام السادس للسكان والسكن.

وتابع ذات المتحدث، أن النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكن تم تقديمها شهر جانفي لكن لا يمكن اعتمادها.

كما اعتبر المدير العام المكلف بتسيير شؤون الديوان الوطني للإحصائيات، الإحصاء العام السادس للسكان والسكن ناجحا.

هذا موعد انطلاق الورشات الخاصة بالإحصاء العام للسكان والسكن

كما كشف محجوبي موعد انطلاق الورشات الخاصة بالإحصاء العام للسكان والسكن.

وقال في السياق ذاته، أن الورشات ستنطلق يوم 02 جوان القادم.