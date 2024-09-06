هذه أسباب تراجع أسعار السردين

أرجع مسؤول بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية تراجع أسعار الأسماك الزرقاء السطحية. لا سيما السردين، في العديد من الولايات إلى ”التحسن المستمر والتدريجي في الإنتاج”.

وفي تصريح خص به “وأج”، أكد مدير مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط سوق المنتجات الصيدية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. عبد الرحمان هنتور، أنه “منذ أكثر من 10 أيام، يعرف إنتاج السمك الأزرق تحسناً مستمراً وتدريجياً. وإنزالات معتبرة في عدة موانئ”، ما انعكس إيجابا على أسعار هذه المنتجات، وسط إقبال كبير من طرف المستهلكين.

وتابع عبد الرحمان هنتور، أنه بالرغم من تأخر موسم وفرة السمك الأزرق هذه السنة، حيث يبدأ عادة منتصف شهر ماي. فإن موانئ ولايات عين تموشنت، الشلف، تيبازة، وبنسبة أقل العاصمة وبومرداس، عرفت إنزالات من السمك الأزرق ”جد معتبرة”.

وفي السياق ذاته، أكد هنتور أنه “تم إنزال في موانئ عين تيموشنت، في يوم واحد، 1.000 طن من الأسماك الزرقاء السطحية” ما أدى إلى “تشبع في سلسلة التسويق والتوزيع في المنطقة وانعكس إيجابا على الأسعار التي تراوحت بين 250 و500 دج”.

وأشار، هنتور، إلى أن إحصائيات الوزارة سجلت متوسطاً للإنتاج الشهري من السمك الأزرق بين 3.000 و 7.000 طن. ما يسمح باستقرار الأسعار بين 300 و400دج للكيلوغرام”.

ونشرت الوزارة أخباراً و صوراً عن حملة صيد وفير للسمك الأزرق في العديد من الموانئ. مشيرة إلى أن “الإنزال من السمك بميناء الغزوات بولاية تلمسان تجاوز 21 طناً. حيث تراوح سعر سمك السردين عند الإنزال بين 150 و250 دج للكيلوغرام”.