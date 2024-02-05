هذه أسباب رفض التأشيرة من قبل القنصلية الفرنسية

أكد القنصل العام الفرنسي بالجزائر، برونو كلير، أن التأشيرة ليست حقا ملزم منحها إلى المواطن. مشيرا إلى أن إيداع ملف كامل لا يعني حتما الحصول على التأشيرة فهي عقد ثقة بين القنصلية والمواطن.

وأوضح كلير، أن أسباب رفض منح “الفيزا” عديدة منها حالات الغش، فبمجرد التأكد من عدم صحة الوثيقة يتم رفض الملف مباشرة. وأعطى مثالا على ذلك، حيث قال “إذا كان الراغب في الحصول على التأشيرة سيقيم عند أقاربه يقدم وثيقة الإقامة المستخرجة من بلدية الإقامة في فرنسا”. تابعا “ولا تضعوا في الملف حجز مزوّر لغرفة في الفندق”.

أما السبب الثاني، فراجع إلى استخدام “الفيزا” في غير محلها. مضيفا أنه عند القيام بطلب تأشيرة بنوايا غير صادقة. مثلا –يقول المتحدث- “عندما تطلبون مثلا تأشيرة سياحية ولكن في الحقيقة بهدف العلاج في فرنسا كل هذه الأمور تترك آثارا”.