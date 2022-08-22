هذه أسباب ظهور شاهد المحرك ” Check Moteur” في المركبات

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور توضيحي حول أسباب ظهور شاهد المحرك ” Check Moteur”.

وأوضحت ذات المصالح عبر منشورها أن هناك عدة أسباب لظهور علامة أوشاهد المحرك Check Moteur في المركبات.

ونشرت مصالح الدرك الوطني أهم أسباب ظهور علامة أوشاهد المحرك Check Moteur وهي:

تلف في وحدة تحكم المحرك ECU:

واوضحت مصالح الدرك في ذات المنشور أنه إذا تعرضت أحد مداخل وحدة تحكم المحرك (ECU ) للتلف، سوف تشتعل ضوء Check Engine.

خلل في EGR:

كما أنه وفي حال تظهر إنسداد صمام تدوير غاز العادم أوEGR فإنه يظهر شاهد أوعلامة المحرك عند

خلل في شمعات الإشتعال أو الاحتراق (les bougies):

وفي حال إذا تعرضت شمعات الإشتعال أو أسلاك توصيلها للتلف، فسوف يؤدي ذلك إلى صعوبة تشغيل المحرك، ويكون أول تحذير هو إضاءة ضوء Check Engine

مشاكل في فلاتر الهواء والزيت والوقود:

إذا كان فلتر الهواء متسخ ومختنق فلن يسمح بمرور كمية الهواء المطلوبة وسيؤدي ذلك إلى ظهور شاهد المحرك، نفس الشيء بالنسبة لفلتر زيت المحرك وفلتر أو مرشح الوقود .

فتحة خزان الوقود تالفة أوغير مغلقة بإحكام

تعطل محول الحفاز ” Catalytic Converter “

يسبب ذلك فقدان المحرك الكثير من عزمه وقوته – تعطل مستشعر أو حساس الأوكسجين. وهو الذي يعمل على قياس نسبة الأوكسجين غير المحترقة في نظام العادم، فإذا تعطل الحساس ستلاحظ كذلك صرف أكبر للوقود.

تلف الحساسات الخاصة بالهواء:

يؤدي تلف حساس منظم الهواء إلى إضاءة لمبة المحرك.حيث يعمل هذا المستشعر على قياس كمية الهواء الداخل لتحديد مقدار الوقود الملائم لعمل المحرك. ويسبب المشكل ذاته تعطل في حساسات نظام الحقن الالكتروني.