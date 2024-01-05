إعــــلانات
الرياضة

هذه أسباب عدم نقل مباراة الجزائر والطوغو

بقلم عزيز طالبي
هذه أسباب عدم نقل مباراة الجزائر والطوغو
الجزائر
  • 4713
  • 0

كشفت المؤسسة العمومية للتلفزيون العمومي، اليوم الجمعة، عن الأسباب الحقيقية وراء عدم نقل مباراة الجزائر والطوغو.

وقالت المؤسسة العمومية عبر الصفحة الرسمية أن المباراة لم يتم بثها بطلب من الناخب الوطني جمال بلماضي.

كما لم تذكر المؤسسة الحقيقية وراء طلب الناخب الوطني جمال بلماضي ذلك، رغم أن المباراة ودية و تحضيرية لكأس أمم افريقيا 2023 التي ستجري بكوت ديفوار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–

رابط دائم : https://nhar.tv/pZcki
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر