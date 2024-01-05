هذه أسباب عدم نقل مباراة الجزائر والطوغو

كشفت المؤسسة العمومية للتلفزيون العمومي، اليوم الجمعة، عن الأسباب الحقيقية وراء عدم نقل مباراة الجزائر والطوغو.

وقالت المؤسسة العمومية عبر الصفحة الرسمية أن المباراة لم يتم بثها بطلب من الناخب الوطني جمال بلماضي.

كما لم تذكر المؤسسة الحقيقية وراء طلب الناخب الوطني جمال بلماضي ذلك، رغم أن المباراة ودية و تحضيرية لكأس أمم افريقيا 2023 التي ستجري بكوت ديفوار.

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