هذه أسباب ندرة الحليب وموعد انفراج الأزمة
تحدث محمد زيار، مستورد ونائب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، عن أسباب ندرة الحليب وموعد انفراج الأزمة.
وقال في تصريح لقناة النهار ” بالنسبة لندرة الحليب، هناك مواد لديها رخصة استيراد مسبقة. بعيدا عن شهادة اثبات الاحترام والسجلات التجارية، والتي تخص المواد الغذائية ومواد التجميل”.
وأضاف “وقع التوقيف حوالي شهر سبتمبر، كان فيها إرجاء لمدة شهرين أو ثلاثة. وهذا ما أوقعنا في الندرة”.
وتابع المتحدث “بالنسبة للحليب، نتوقع انفراج الأزمة نهاية شهر فيفري. مرجعا المشكل أيضا إلى عدم تحقيق اكتفاء في مجال الاستثمار في الأبقار الحلوب. رغم أن هذه الشعبة عرفت تطورا”.
وأشار من جانب آخر إلى أن بعض مصانع إنتاج الحليب، تساهم في زيادة شراء حليب البقر مباشرة من عند الفلاحين. والمستثمرين في هذا القطاع.
وتوقع محمد زيار تسجيل ندرة في مواد أخرى، نظرا لتوقف الرخص. كما تحدث عن مشكل توقيف إثبات شهادة الاحترام. من طرف مصالح مديرية التجارة.
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رفع التجميد عن الرخص الصحية لاستيراد “بودرة” الحليب
رفعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التجميد عن عن الرخص الصحية لاستيراد “بودرة” الحليب وذلك ابتداء من الأربعاء المقبل.نقلا عن وأج. وقال وزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني “وزارة الفلاحة ستمنح الرخص الصحية لاستيراد غبرة الحليب لفائدة جميع المتعالمين في هذه الشعبة، ابتداء من 22 ديسمبر”.
وفي كلمة القاها خلال ندوة حول مساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني ان قرار رفع التجميد يمس جميع المتعالمين قي هذه الشعبة.
وفي السياق ذاته دعا الوزير الملبنات إلى الإدماج التدريجي لحليب الابقار الطازج المنتج محليا في صناعة منتجات الحليب قصد خفض فاتورة واردات غبرة الحليب.
وكان في وقت سابق المتعاملون في هذه الشعبة اشتكوا توقف الامدادات من غبرة الحليب المستوردة بسبب تجميد التراخيص الصحية منذ سبتمبر.
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كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، الأهمية التي تكتسيها شعبة الإبل من الجانب الاقتصادي. لاسيما في تنويع وتزويد السوق الوطنية باللحوم والحليب ومشتقاته.
وترأس وزير الفلاحة إجتماع مع أعضاء المجلس المهني المشترك لشعبة الإبل، رفقة رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالمجلس الشعبي الوطني، لحسن عبيد.
وأوضح البيان، أن اللقاء كان فرصة للتذكير بالدور الهام لهذا التنظيم المهني، باعتباره شريك أساسي ورئيسي في تنمية وهيكلة شعبة الإبل وإنتاج اللحوم والحليب. كما شدّد وزير الفلاحة على ضرورة إلتزام المربيين بالنهوض بهذه الشعبة التي لا تخلو أهمية من الجانب الإقتصادي في تنويع وتزويد السوق الوطنية باللحوم والحليب ومشتقاته.
كما ناقش الوزير مع المهنيين الإجراءات الواجب إتخاذها لفتح مذابح متنقلة مع الجزائرية للحوم الحمراء وبالشراكة مع المربيين. مشيرا إلى الأهمية التي تكتسيها هذه المنشآت في ضبط سوق اللحوم الحمراء وتثمين المنتوج الوطني محليا وخارجيا.
تعليمات صارمة تتعلق بإشراك المهنيين في جميع العمليات الخاصة بتربية الإبل
وأعطى مسؤول القطاع تعليمات صارمة تتعلق بإشراك المهنيين على المستوى المحلي في جميع العمليات أو الإجراءات الخاصة بتربية الإبل. بما في ذلك تسيير مناطق الرعي والمحافظة عليها، وإنشاء أبار رعوية لفائدة المربيين وتحديد قطعان الإبل من خلال استخدام الرقمنة.
وأشار البيان، أنه فيما يخص الحماية الصحية لهذه الشعبة، فقد كلّف الوزير مدير الصحة الحيوانية بـ “ترخيص مؤقت” من أجل اقتناء الأدوية الخاصة بها. وتوزيعها على مناطق تربية الإبل كإجراءات إستعجالية، مضيفا أنه سيتم دراسة مشروع لإنتاج أدوية الإبل محليا.
كما أعطى الوزير، تعليمات من أجل مشاورة فعالة مع أهل الإختصاص في تربية الإبل والموالين والمربين في المناطق الصحراوية. وتنظيم لقاءات دراسية مع معاهد و مراكز الإرشاد الفلاحي والبحث العلمي. مذكرا، أن تربية الإبل تساهم في خلق مناصب الشغل في مناطق تربيتها. كما تخلق حركة في المناطق الحدودية”. كما دعا الوزير مسؤولي القطاع وهيئاته إلى إزالة جميع القيود البيروقراطية التي قد تعرقل نشاط الإبل.