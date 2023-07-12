هذه أسرار حساب “باي.بال” أنشأه محمد بن حليمة ليستغله أمير ديزاد ومحمد زيطوط   

كشفت التحقيقات الأمنية التي طالت المتهم الموقوف ” محمد بن حليمة” ، في ملف قضائي عرضته محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء. أن المتهم ارسل للمتهم الفار ” محمد زيطوط ” مؤسس حركة “رشاد “. ملفا يتعلق بالمدير العام للامن الوطني السابق “ل.خ” وقيادات أخرى.

وكان الهدف من هذه الملفات هو اكتساب الشهرة والمصداقية لدى المشاهدين، خاصة لدى المعروفين بالتحريض على الحراك الشعبي، على غرار جمع الأموال من المتبرعين.

كما أن المتهم” بن حليمة محمد شارك المدعو زيطوط محمد في بث حي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. اين اجاب معه على الأسئلة الموجهه له كما تم الاتفاق مسبقا، وفي شهر اكتوبر 2019 اتصل به مدعو “امير بوخرس” على تطبيقة الوتساب. ليستفسر منه عن احواله ومهنته بالجزائر وظروف معيشته. قبل أن ينتقل الى حي “سان بورني” بمدينه “بلباو” اين كان يتقاضى منحه البطالة.

وخلال فترة تواجده قام بإنشاء حساب بنكي “باي بال” كما أنشأ حساب على موقع التواصل لمحاربة الفساد. ووضع فيه خطه الهاتف للاستفاده من تبرعات المتابعين. وهذا بناء على تعليمات من الارهابي “محمد زيطوط”. ووشقيقه “اسماعيل” مهندس الاعلام وشخص اخر اسمه “جندي وحيد”.

واضاف أن هذا الحساب هو حساب تجاري يقوم بتسيير حسابات اخرى على نفس الموقع من طرف “امير بوخرس”. و”زيطوط محمد” وصاحب الحساب الحامل اسم “هامس” المقيم بالولايات المتحدة الامريكية.