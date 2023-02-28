هذه أسعار “الأورو” مقابل الدينار الجزائري اليوم

شهدت أسعار الأورو مقابل الدينار الجزائري، اليوم الثلاثاء، لدى تعاملات البنوك وفي السوق السوداء ارتفاعا طفيفا.

حيث بلغ سعر الأورو، اليوم الثلاثاء، 144.88 دينار، أما في السوق السوداء فقد بلغ 222.00 دينار عند الشراء، و22400 دينار عند البيع.

ويأتي هذا الارتفاع أقل من 24 ساعة من صدور مرسوم استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات في الجريدة الرسمية.

للإشارة، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي، يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية. المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.

ويقصد، في مفهوم هذا المرسوم، السيارة السياحية سيارة خاصـة كهربائيـة أو ذات محــرك بمكبــس. وإيقاد شــرارة (بنزين) أو هجــين (بنزيـن وكهرباء). مصممة لنقل الأشخاص لا تتجاوز 9 مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق.

سيارة نفعيــة ممثلة في سيارة خاصـة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء). مصممة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 5.3 طن: مركبــة نقل، مركبة نقل صغيرة، مركبة من نوع بيك آب.

سيارة مستعملة : كل سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ أول وضعها للسير. إلى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك.

وحسب المادة 3 من المرسوم التنفيذي يرخص للفرد المقيم باقتناء سيارة مستعملة لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين. من أجل وضعها للسير في الجزائر، مرة واحدة كل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك.

وتشير المادة 4 أنه تخضع جمركة السيارات المستعملة قصد وضعها للاستهلاك إلى دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به.

أما المادة 5 يتم استيراد السيارات المستعملــة مــن قبل الأفراد المقيمين على حساب عملتهم الخاصة.

وتشير المادة 6 أنه يجب أن تكون السيارات المستعملة المستوردة في حالة جيدة للسير. ألا تتضمن أي عيوب كبيرة أو فادحة، تستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، وعند الاقتضاء لمعايير المصنع.