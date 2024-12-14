هذه أسعار الأورو والدولار في السكوار

عرفت أسعار الأورو إنخفاضا طفيفا مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء بالجزائر العاصمة، خلال اليومين الأخيرين.

ووصل سعر 100 أورو في السوق السوداء “السكوار”، إلى 25800 دينار جزائري للبيع، و25500 دينار جزائري للشراء.

وإتبع الدولار الأمريكي نفس المنحنى، وبلغ 24500 دينارا جزائريا للبيع. مقابل 24300 دينار جزائري للشراء.

ويأتي هذا بعد أن تقرر خلال احتماع مجلس الوزراء المنعقد قبل أيام برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفع قيمة منحة السياحة.

وتقرر رفع قيمة منحة السياحة إلى 750 أورو للبالغين، و300 أورو للقُصّر مرة واحدة في السنة. على أن يدخل هذا القرار حيز الخدمة بدءاً من جانفي 2025.

كما تقرر أيضا رفع منحة الحج إلى 1000 دولار لكل حاج جزائري.

وقبل هذا القرار، بأيام قليلة، وصل سعر 100 أورو في السوق السوداء، إلى 26000 دينار جزائري للبيع، و25800 دينار جزائري للشراء.

بينما بلغ سعر 100 دولار، 24700 دينارا جزائريا للبيع، مقابل 24500 دينار جزائري للشراء.