هذه أسعار الأورو والدولار في السكوار

شهدت أسعار الأورو حالة من عدم الاستقرار الملحوظ في سوق العملة السوداء بالجزائر خلال الأسابيع الأخيرة.

وبعد التراجع الذي شهدته خلال الأسبوع الماضي، تعود العملة الأوروبية الموحدة إلى المسار التصاعدي بشكل واضح. وتتقدم مرة أخرى مقابل الدينار الجزائري.

وبالفعل، تم صرف الأورو الواحد بداية شهر فيفري مقابل 251 دينارا جزائريا، قبل أن تشهد أسعاره ارتفاعا من جديد.

وفي 9 فيفري، تم استبدال مبلغ 1 أورو في ساحة بورسعيد بمبلغ 253 دينارًا جزائريًا. أو 25300 دينار جزائري مقابل ورقة نقدية واحدة من فئة 100 أورو.

وبعد 24 ساعة، انخفضت أسعار العملة الأوروبية الموحدة مرة أخرى.

وتم اليوم الاثنين، تداول أورو واحد، مقابل 251.50 ديناراً جزائرياً، أو 100 يورو مقابل 25.150 ديناراً جزائرياً. بانخفاض 1.5 دينار خلال 24 ساعة.

وشهدت أسعار الأورو اضطرابا ملموسا منذ التطورات الأخيرة المتعلقة بإصدار المبلغ الجديد من المنحة السياحية. خاصة بعد إنشاء مكاتب صرف بميناء ومطار الجزائر العاصمة.

للتذكير، تقرر زيادة مبلغ المنحة السياحية إلى 750 أورو للمسافرين البالغين و300 أورو للمسافرين القصّر.

وعقب هذا الإعلان، انخفض الأورو من 262 دج للوحدة يوم 9 ديسمبر 2024 إلى 242 دج للوحدة يوم 28 ديسمبر 2024.

أما بالنسبة للدولار الأمريكي، فتم صرف العملة الأمريكية، بساحة بورسعيد، أمس الأحد، بمبلغ 244.50 ديناراً جزائرياً.

ومقارنة بالأورو، أظهر الدولار الأمريكي بعض الاستقرار في بداية الشهر الحالي. وفي 2 فيفري الجاري، وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 244.50 ديناراً جزائرياً. والشيء نفسه يوم 8 فيفري.

ليتم تداول مبلغ 1 دولار، اليوم الاثنين، مقابل 24.400 دينار جزائري، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 0.50 ديناراً جزائرياً، مقارنة بأسعار يوم أمس.

أما بالنسبة لبنك الجزائر، فإن أسعار العملة الأوروبية الموحدة والدولار الأمريكي لا تزال مستقرة إلى حد ما. وقدّر سعر الأورو الواحد بـ 139.78 ديناراً جزائرياً.

فيما يتم تداول الدولار الأمريكي لدى شباك بنك الجزائر مقابل 135.53 دج، اليوم الاثنين، الموافق لـ10 فيفري 2025.