هذه أسعار “الأورو” و”الدولار” في السكوار !

بعد أشهر من الاستقرار، عرفت أسعار صرف العملة الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، انخفاضا طفيفا، في السوق السوداء “السكوار” بالعاصمة.

ووصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 24000 دينارا جزائريا للبيع و23800 دينار للشراء.

ومن جانبه، شهد الدولار الأمريكي ارتفاعا في “السكوار”. حيث وصل إلى 22400 دينار جزائري للبيع ومقابل 22200 دينار جزائري للشراء.

كما عرف أيضا الدولار الكندي، هو الآخر ارتفاعا في السوق الموازية عند 16100 دينارا جزائريا للبيع. و15900 دينارا للشراء على مستوى السوق الموازية.

وفي المقابل، ارتفع الجنيه الإسترليني في السكوار عند 27700 دينار جزائري للبيع. و27500 دينار جزائري للشراء.