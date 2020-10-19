هذه أسعار التنازل عن سكنات “السوسيال”المسيرة من قبل دواوين “اوبيجيي”

حددت الحكومة المعايير المعتمدة للتنازل عن الأملاك المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري “أوبيجي”، وهذا من خلال اعتماد قيمة تجارية لهذه الأملاك مقابل التنازل عنها مع وضع بعين الاعتبار الفترة الزمنية التي وزعت فيها والمنقة التي تقع فيها

وحسب ماجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه يؤخذ في السعر الأساسي معامل المنطقة وز معامل الصنف على السعر المرجعي

وسيتم احتساب قيمة المتر المربع بـ12 ألف دينارر بالنسبة للسكنات التي تم توزيعها قبل أول يناير 2004.

أما السكنات التي تم توزيعها مابين 2004 و 2009 فتم تحديد سعر التنازل عنها بـ20 ألف دينار جزائري.

وفيسما يخص السكنات الموضوعة حيز الاستغلال مابين 2010 و 2014 فقد تم احتساتب قيمة المتر المربع بـ 25 ألف دينار جزائري.

وتم اعتماد قيمة 30 ألف دينار جزائري للمترب المربع الواحد بالنسبة للسكنات التي تم توزيعها من سنة 2015 إلى يومنا هذا.

كما تم اعتماد في التصنيف 6 مناطق وهي المنطقة الاولى رقم 2 المنطقة التانية 1.5 المنطقة الثالثة 1.2 المنطقة الرابعة 1 المنطقة الخامسة 0.8 المنطقة السادسة 0.5.

وتم في المنشور الوزاري الجديد تقسيم كل بلدية إلى 5 مناطق فرعية وهي الحي الفخم وسط المدينة، الأحياء المحيطة بالمدينة، الضاحية، بالإضافة إلى المنطقة البعيدة جدا