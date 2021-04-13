هذه أسعار الخضر والفواكه أوّل أيام رمضان المبارك

شهدت أسعار الخضر والفواكه أوّل أيام الشهر الفضيل إرتفاعا مسبوقا أثقل كاهل الجزائريين في سيناريو يتكرر كل سنة.

وحسب الجولة التي قادت “النهار” إلى سوق الجملة بخميس الخشنة ولاية بومرداس،لوحظ أن هناك تباين في أسعار الخضر والفواكه.

وأجمع تجار الجملة ممن تحدثت “النهار” إليهم على وفرة المنتوجات خاصة الموسمية من الخضر والفواكه، وبأسعار معقولة.

فتراوحت أسعار الكوسة “القرعة” من 50 إلى 60 دينار، البطاطا 60 دينار، البصل من 30 إلى 40 دينار.

أما الفلفل الحلو والحار فعرف إرتفاعا في سعره أين بلغ 100 دينار، الفاصولياء من 200 إلى 250 دينار.

في أرجع بعض التجار، أن إرتفاع سعر الطماطم إلى 120 دينار في أسواق الجملة راجع إلى نقص في المنتوج.

في حين عرفت أسعار الفواكه إرتفاعا ملحوظا، على غرار الموز والفراولة، الذان بلغا سعرهما من 250 إلى 300 دينار.

من جهتها تنقلت “النهار”، إلى سوق التجزئة للخضر والفواكه ببئر خادم في العاصمة، أين تم الوقوف على الأسعار المرتفعة لبعض المنتوجات.

وقال محمد أحد تجار التجزئة، أن البطاطا تراوح سعرها من 55 الى 70 دينار للكلغ، والبصل من 45 الى 55 دينار.

في حين وصل سعر الطاطم 180 دينار، وارتفع سعر الجزر من 40 الى 70 دينار، والفلفل الحلو 130 دينار.