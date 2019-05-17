هذه أسعار الخضر والفواكه اليوم 12 رمضان بأسواق الجملة 

نشرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، أسعار الخضر والفواكه لنهار اليوم في سوق الجملة، والتي كانت جد معقولة

مقارنة بالأسعار المتداولة في سوق التجزئة، حيث تكون الأسعار مرتفعة لأكثر من الضعف في كثير من المنتجات، وهذه هي الأسعار:

أسعار الخضر والفواكه اليوم الجمعة 12رمضان الموافق 17 ماي 2019، بسوق الجمعة لمدينة الجلفة.

البطاطا الحمراء: من 45/48 دج

البطاطا البيضاء: 32 دج، غرف التبريد 40 دج

الطماطم: 85 دج

الفلفل الحار تونسي: 50 دج

الفلفل الحار: 40 دج

الفلفل الحلو: 60/55 دج

الكورجيت (القرعة أو الكوسة): 30 دج

الجلبانة (البزلاء): 100 دج

اللوبيا: 160 دج

شوفلور: 30 دج

شمندر \بيطراف: 50 دج

بسباس: 30 دج

كرم: 20 دج

سلق: 20 دج

حشاوش (كسبرة):10دج للربطة جملة

ثوم أخضر: من 30 دج للربطة صغيرة إلى 80 ربطة كبيرة

سلاطة (خس): 35 دج للربطة

بصل حب جديد: 30 دج

بصل ربطة كبيرة: 30/35 دج

بادنجال: 40 دج

خيار: 45 دج

زيتون أخضر: 350/400 للكيلو غرام

زيتون اسود: 250 دج

دلاع: 30 دج

البرتقال:90\180 دج

نكتارين: 250 دج

موز: 250 دج

تمر(غرس): 140 دج/180 دينار نوعية رفيعة صافية

دقلة: من 140 دينار إلى 450 دينار نوعية جيدة