هذه أسعار الخضر والفواكه اليوم

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 56 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 79 دج، والبصل الجاف 39 دج.

كما بلغ سعر الثوم 142 دج، والجزر 86 دج، واللفت 86دج، الفلفل الأخضر107دج، الكوسة 70 دج. والفاصولياء الخضراء 177 دج، والخس97 دج.