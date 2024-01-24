هذه أسعار الخضر والفواكه بالأسواق اليوم

أصدرت، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، نشرية يومية لأسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الإستهلاك الموجهة للمهنيين والمستهلكين.

وتشمل هذه النشرية أسعار 20 منتجا فلاحيا في السوق بما في ذلك المواد الواسعة الاستهلاك، على غرار الخضر، اللحوم البيضاء والحمراء، الحليب، البيض.

كما شملت هذه النشرية أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الإستهلاك للمدن الكبرى في الخارج ليوم 24 جانفي 2024.

أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الإستهلاك للمدن الكبرى في الخارج

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