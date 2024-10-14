هذه أسعار الخضر والفواكه واللحوم اليوم

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الإثنين، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق، والتي عرفت تراجعا طفيفا مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 88 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 118 دج، والبصل الجاف 50 دج.

والثوم الجاف 416 دج، والجزر 79 دج، واللفت 110 دج، والفلفل الأخضر 119 دج، والفلفل الحار 135 دج، والكوسة 148 دج، والفاصولياء الخضراء 227 دج، والخس 124 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 369 دج، والتمر 503 دج، والبطيخ الأصفر 100 دج، والبطيخ الأحمر 92 دج، والإجاص 390 دج، والعنب 201 دج، والموز 401 دج.

وجاءت أسعار لحم البقر المحلي 1787 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 416 دج، والبيض 18 دج للبيضة الواحدة.