هذه أسعار الخضر والفواكه واللحوم اليوم

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 90 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 118 دج، والبصل الجاف 57 دج.

والثوم الجاف 409 دج، والجزر 80 دج، واللفت 117 دج، والفلفل الأخضر 116 دج، والفلفل الحار 137 دج، والكوسة 165 دج، والفاصولياء الخضراء 238 دج، والخس 136 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 401 دج، والتمر 534 دج، والبطيخ الأصفر 99 دج، والبطيخ الأحمر 90 دج، والإجاص 401 دج، والعنب 205 دج، والموز 437 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1784 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 435 دج، والبيض 18 دج للبيضة الواحدة.