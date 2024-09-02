هذه أسعار الدولة للبقوليات والأرز المستورد لفائدة المستهلكين والتجار

تحصلت “النهار أونلاين” على قائمة أسعار البقول الجافة والأرز المستوردة من الخارج من قبل الديوان المهني للحبوب. التي تم تحيينها خلال شهر أوت المنقضي. الموجهة لإعادة البيع لفائدة المستهلك وغيره من الزبائن، ممثلين في تجار الجملة والتجزئة والموضبين وموردي قواعد الحياة والمطاعم المدرسية.

وبحسب مضمون الوثيقة فإن قائمة الأسعار تشمل الفاصولياء بنوعيها “البيضاء والحمراء”، العدس، الحمص والأرز والبازلاء الخضراء، يعتمدها ديوان الحبوب أثناء عمليات التسويق لزبائنه. حيث حدد السعر المعتمد من طرف المؤسسة لفائدة المستهلك بالنسبة للفاصولياء البيضاء بـ250 دينار للكيلوغرام والحمراء بـ260. أما العدس الأخضر فيقدر سعره بـ240 دينار، الأحمر المقشر بـ175 وغير المقشر بـ160 دينار.

وفي ما يتعلق بالبازلاء الخضراء المكسرة، حسب ما يبينه جدول الأسعار فتباع بـ150 دينار للكيلوغرام.

ويشير الجدول إلى أن سعر مادة الحمص، المعتمد دائماً لفائدة المستهلك. يختلف باختلاف الحجم. إذ يقدر صغير الحجم بـ160 دينار للكيلوغرام الواحد. المتوسط بـ210 والكبير بـ260 دينار.

هذا ويختلف سعر الأرز باختلاف خصائصه ما بين الأبيض الذي يباع للمستهلك بـ125 دينار للكيلوغرام. مفور بالسعر نفسه وبسمتي مفور بـ200 دينار.

وبالنسبة لتجار التجزئة، فيقدر سعر الكيلوغرام من الفاصولياء البيضاء بـ280 دينار والحمراء بـ260. أما العدس فيتراوح السعر حسب النوع من 240 إلى 160 دينار. والبازلاء الخضراء المكسرة بـ150 دينار. فيما يتراوح سعر الحمص بين 160 و240 دينار. والأرز بين 135 و200 دينار للكيلوغرام.

وتشمل قائمة زبائن الديوان المهني للحبوب، حسب جدول الأسعار، إلى جانب الزبونين سالفي الذكر. كلاً من الموضبين، تجار الجملة. موردي قواعد الحياة. محولي مادة الحمص إلى مادة دقيق الحمص ومحولي الأرز إلى دقيق الأرز. محولي المنتجات الغذائية عن طريق الحفظ، التعقيم الحراري، التجفيف، التبريد، التجميد. المؤسسات أو الهيئات العمومية ذات الطابع التجاري “ديكوبا، أغروديف، أغرولوغ، ديفندوس”، موردي المطاعم المدرسية والمؤسسات والهيئات ذات الطابع غير التجاري “إدارة السجون، المستشفيات، الحماية المدنية، المصالح الأمنية”، وبأكثر تفاصيل هذه هي الأسعار المعتمدة لفائدة كل زبون: