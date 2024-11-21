هذه أسعار الذهب في الجزائر اليوم

تواصل أسعار الذهب في السوق الجزائرية تحقيق مكاسب الأسبوع الثاني على التوالي. متأثرا بالصعود العالمي للمعدن النفيس وارتفاع الطلب المحلي.

شهدت أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس إرتفاعا ملحوظا مدعوما بزيادة الطلب على الملاذ الآمن. وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا.

كما تأثرت أسعار الذهب العالمية بالمخاوف من تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد الضفغوط السياسية في أوروبا. مما دفع المستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من الذهب كخيار آمن.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 في الجزائر ليسجل نحو 11.46 ألف دينار جزائري. ما يعادل 86 دولار أمريكيا خلال تعاملات اليوم الخميس. مقارنة بـ 11.33 ألف دينار في تعاملات أمس الأربعاء بزيادة قدرها 110 دينار.

كما بلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 24، 11.44 ألف دينار جزائري ما يعادل 86 دولار أمريكي. أما سعر غرام الذهب 22 عيار فبلغ 10.50 آلاف دج ما يعادل 78 دولار أمريكي. بالإضافة كذلك إلى سعر غرام الذهب عيار 21، فقد بلغ 10.02 آلاف دج ما يعادل 75 دولار أمريكي. أما سعر غرام الذهب عيار 18 بلغ 8.60 دج مايعادل 64 دولار أمريكي.

كما سجلت أسعار الذهب العالمية إرتفاعا خلال التعاملات اليوم الخميس، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية. وبلغت العقود الفورية للذهب سعر أونصة الذهب اليوم 2665.79 دولار للأوقية بزيادة نسبتها 0.2 بالمائة.

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