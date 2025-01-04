هذه أسعار الذهب مع بداية السنة الجديدة

عرفت أسعار الذهب بنوعيه المحلي والمستورد، إنخفاضا هذه الأيام، مقارنة بفصل الصيف أين كانت الأسعار جد مرتفعة.

وحسب ما وقف عليه تلفزيون “النهار”، والذي تنقل لعدد من محلات الذهب بولاية أم البواقي، عرفت أسعار الذهب إنخفاضا طفيفا هذه الأيام، يتراوح بين 300 دج و1000 دج للغرام الواحد.

ويتراوح سعر الذهب المحلي، بين 17000 دج و17500 دج للغرام الواحد. بينما يتراوح سعر الذهب المستورد، بين 18500 دج و21000 دج للغرام الواحد.

وأوضح تاجر للذهب، في تصريح لتلفزيون “النهار”، أن أسعار الذهب كانت مرتفعة بالفترة الصيفية بسبب موسم الأعراس. فيما عرفت تراجعا طفيفا في فصل الشتاء.

وأضاف التاجر، أن أسعار الذهب، عرفت تذبذبا مع بداية العام الجديد.

ومن جهتهم، إستحسن المواطنون هذا التراجع الذي تم تسجيله في أسعار الذهب. وفضل العديد منهم شراء الذهب في هذه الفترة تحسبا لأي ارتفاع آخر في الأسعار.