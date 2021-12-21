هذه أسعار الرحلات الجوية إلى الجزائر شهر جانفي عبر طيران فيولينغ

تخطط شركة فيولينغ للطيران تسيير رحلتين أسبوعيا بين برشلونة والجزائر وكذلك رحلة أسبوعية واحدة بين برشلونة ووهران.

بالنسبة للأسعار، على المسافر دفع ما بين 340 و580 أورو لرحلة في اتجاه واحد بين برشلونة والجزائر مع شركة Vueling.

في التطبيق الرسمي للشركة منخفضة التكلفة، يتم تقديم رحلة 9 جانفي بسعر 85 أورو. وهو سعر غير معتاد لهذه الفترة الزمنية، حيث يُنصح بشدة بإجراء البحث جيدًا وعدم الإغراء بهذا السعر المنخفض.

بالنسبة لرحلة برشلونة إلى وهران، تقدم شركة Vueling تذاكر ذهاب فقط بين 264 و 549.99 أورو في جانفي.

الآن ، يبدو جدول Vueling لشهر يناير كما يلي: برشلونة – الجزائر – برشلونة: الأحد والخميس: VY7476. برشلونة – وهران – برشلونة: الأحد: 7480 VY.

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