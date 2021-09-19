هذه أسعار الرحلات الجوية بين الجزائر وفرنسا عبر الجوية الفرنسية.. ASL وترانسافيا

في البرنامج الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 28 أوت الماضي، يتم تشغيل 75٪ من الرحلات بين الجزائر وفرنسا. ورغم هذا لا يزال الطلب مرتفعا، لا سيما في اتجاه فرنسا والجزائر.

بالنسبة لشهر سبتمبر الحالي، لا تكاد توجد أية تذاكر معروضة للبيع. أما التذاكر القليلة التي لا تزال في السوق معروضة بأسعار مرتفعة.

وبدأت الخطوط الجوية الفرنسية، وترانسافيا، وخطوط ASL الجوية تسويق رحلات أكتوبر فقط في نهاية الأسبوع الماضي.

الأسعار في أكتوبر في الخطوط الجوية الفرنسية

في الخطوط الجوية الفرنسية، تقدم رحلتان مجدولتان من رواسي شارل ديغول إلى الجزائر (AF4144 يوميًا) بـ 578 أورو. ومن رواسي شارل ديغول إلى وهران (AF4146 كل جمعة). بـ786 أورو ذهاب.

ترانسافيا.. رحلات الجزائر- باريس أورولي ما بين 355 و530 أورو

ترانسافيا من جانبها لديها برنامج كبير مع الرحلات الجوية من باريس أورلي إلى الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة. ووفقًا لتطبيق الشركة، فإن الرحلات إلى الجزائر أورلي تباع ما بين 355 و 530 أورو ذهابًا وإيابًا أوائل أكتوبر. تباع تذاكر رحلات Orly-Oran من 390 أورو ويمكن أن تصل أيضًا إلى 530 أورو.

وتبدأ الرحلات إلى قسنطينة من 355 يورو وتصل أيضًا إلى 530 أورو، دائمًا في اتجاه واحد.

رحلات من مونبلييه وليون وليل إلى الجزائر العاصمة

للحصول على تذكرة من مونبلييه إلى الجزائر، عليك أن تدفع من 394 أورو. وللسفر بين ليون والجزائر مع ترانسافيا، عليك أن تدفع ما لا يقل عن 590 أورو، دائمًا في اتجاه واحد. لا يزال هذا الخط هو الأغلى في ترانسافيا.

التذاكر غير متوفرة عبر ASL Airlines إلى غاية 14 أكتوبر

في ASL Airlines ، عليك الانتظار حتى 14 أكتوبر للعثور على تذكرة بين Roissy Charles de Gaulle والجزائر العاصمة. حيث تنطلق أسعار التذاكر من 469 أورو.

للإشارة، فإن الرحلة بين ليون والجزائر مع خطوط ASL الجوية ممتلئة في الأسابيع الثلاثة الأولى. التاريخ الوحيد الذي لا يزال متاحًا هو 28 أكتوبر. وتبدأ التذكرة من 450 أورو بينما يبدأ سعر الرحلة بين ليل والجزائر من 445 يورو.