هذه أسعار الرحلات الدولية للقطار بين الجزائر وتونس

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن استئناف الرحلات الدولية عبر الخط الرابط بين عنابة وتونس العاصمة، وفق برنامج منتظم وأسعار في في المتناول.

وينطلق القطار الدولي من محطة عنابة أيام الأحد والثلاثاء والخميس على الساعة 09:00 صباحًا. حيث يعبر كلًّا من سوق أهراس، غار الدماء، جندوبة وباجة، قبل أن يصل إلى تونس العاصمة. في حدود الساعة 18:27 مساءً.

أما الرحلات القادمة من تونس باتجاه الجزائر، فتنطلق من محطة تونس أيام الاثنين والأربعاء والجمعة. على الساعة 08:25 صباحًا، لتصل إلى عنابة في حدود الساعة 18:20 مساءً.

وتتم إجراءات العبور بالنسبة للمسافرين الجزائريين على مستوى محطة سوق أهراس الدولية. في حين يخضع المسافرون القادمون من تونس لإجراءات الدخول عبر محطة غار الدماء، وذلك في إطار منظومة تنظيمية تهدف إلى تسهيل الحركة. وتسريع عمليات التفتيش والجمارك.

وتتيح الشركة للمسافرين إمكانية اقتناء التذاكر من محطات عنابة وسوق أهراس، إضافة إلى المحطات الكبرى بكل من الجزائر العاصمة. وهران وقسنطينة، مع توفير تسهيلات متنوعة للحجوزات المسبقة.

أسعار الرحلات الدولية

وجاءت الأسعار في صيغة تنافسية قصد تشجيع التنقل عبر السكك الحديدية، حيث حُددت كما يلي:

الدرجة الأولى: 1900 دج

الدرجة الثانية: 1640 دج

تذكرة ذهاب وإياب - الدرجة الأولى: 3485 دج

تذكرة ذهاب وإياب – الدرجة الثانية: 3040 دج

كما يستفيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات من النقل مجانا، بينما يحصل الأطفال من 4 إلى 12 سنة على تخفيض بنسبة 50%.

ويأتي هذا البرنامج ليعزز السياحة والتبادلات التجارية بين الجزائر وتونس، ويوفر بديلاً مريحًا واقتصاديًا للمسافرين، خاصة في ظل الإقبال المتنامي على السفر عبر السكك الحديدية لما توفره من أمان وراحة.