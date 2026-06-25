هذه أسعار السجائر في الجزائر 

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية جملة من القرارات الوزارية المشتركة المحددة لأسعار بيع منتجات التبغ بالتجزئة للمستهلك.

والهدف من هذه القرارات تنظيم سوق التبغ وضبط الأسعار الرسمية لمختلف العلامات التجارية المتداولة في الجزائر.

ووفقا لعدد 45 من الجريدة الرسمية القرارات الموقعة من طرف وزير المالية ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يتم تحديد أسعار بيع السجائر المسوقة من طرف عدة شركات تنشط في السوق الوطنية.

ويتعلق الامر بشركة “BAT Algérie” و”STAEM” و”DEMAT Algérie”،

وأكدت هذه القرارات أن الأسعار تشمل كافة الرسوم المطبقة على المنتوج.

تم تحديد سعر علبة “Marlboro Full Flavor” و”Marlboro Gold” بـ 410 دنانير. في حين حدد سعر “Marlboro Beyond” و”Marlboro Soul Shuffle” بـ 420 دينارا للعلبة.

كما حدد سعر “L&M” بمختلف أنواعه بـ 350 دينارا، وسعر “Winston” بين 350 و360 دينارا حسب الصنف.

وشملت القائمة أيضا علامات أخرى واسعة الانتشار، حيث حدد سعر “Camel” بـ 360 دينارا، و”Gauloises” بـ 380 دينارا، و”West” بين 300 و310 دنانير، بينما تراوحت أسعار “LD” بين 270 و290 دينارا للعلبة.

أما بالنسبة لعلامة “Rothmans”، فقد تراوحت أسعارها بين 250 و330 دينارا حسب النوع، فيما حدد سعر “Lucky Strike” بين 270 و290 دينارا. كما تضمن العدد أسعار عدد من منتجات التبغ الأخرى المسوقة محليا، من بينها “Assila” و”Rym Original” و”Nassim Between” و”Nedjma” وغيرها من العلامات المتداولة في السوق الوطنية.