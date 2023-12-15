هذه أسعار السيارات المستعملة هذا الأسبوع

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، قائمة من احدى صفحات أسعار السيارات المستعملة، والتي شملت سوق السيارات بـ58 ولاية.

وحسب ذات المصدر، جاءت أسعار بعض السيارات المستعملة في الأسواق لهذا الأسبوع كالتالي:

اكسنت سنة 2012 سارت 220 ألف بسعر 130 مليون، وماروتي 2013 سارت 256 ألف، بسعر 42 مليون.

سيارة داسيا لوڨان سنة 2015 سارت 189 الف، بسعر 143 مليون، وسيارة داسيا دستر سارت 276 ألف، سنة 2017، تم بيعها ب197 مليون.

وكذا سيارة سيمبول سنة 2016 سارت 239 الف بمبلغ، 159 مليون، وسيارة تويوتا ياريس سنة 2015، سارت 21 الف، بسعر 200 مليون وهو طلب 235 مليون .

وعرضت سيارة رونو 4 سنة 1984، بسعر 38 مليون. وسيارة شيري QQ سنة 2016 سارت 48 الف بسعر 55 مليون وهو طلب 60 مليون.

وكذا سيارة رونو كليو جابونية سنة 1996، 4 أبواب، سارت 340 بسعر 32 مليون. وسيارة كيا بيكانتو سنة 2019، سارت 52 ألف طلب 170 مليون وعرضوا عليه 166 مليون.

هذا وتسببت السيارات المستوردة الجديدة والتي تنوعت علاماتها، في زعزة سوق السيارات المستعملة في الجزائر خلال الفترة الأخيرة، مما تسبب في ركود كبير بعملية البيع والشراء.