هذه أسعار السيارات المستوردة عن طريق الوكلاء والضمانات المقدمة

نشرت موقع autoDZnews المتخصص في أخبار السيارات اسعار المركبات المستوردة عن طريق الوكلاء في الجزائر.

ونقلا عن ذات الموقع ستكون أسعار السيارات المستوردة عن طريق الوكلاء ستبدأ من 138 مليون سنتيم.

وأكد ذات الموقع ان أسعار السيارات المستوردة عن طريق الوكلاء ستكون معقولة وفي منتاول العديد من الراغبين في إقتناء سيارة جديدة. وذلك بعد تصريحات وزير الصناعة الذي وعد بأن تكون اسعار السيارات معقولة عدن فتح الإستيراد

أما بخصوص الضمانات التي تتبع شراء السيارات كشف ذات الموقع ان المشتري يستحصل على إمتيازات مغرية من قبل الوكلاء حيث ستكون ضمانات بـ 5 سنوات أو مسافة 120 ألف كلم من سير السيارة جديدة تم شرائها هبر الوكلات.

بالإضافة إلى ذلك وكلاء السيارات في الجزائر يتعهدون بتوفير خدمة ما بعد البيع تناسب وتتماشى مع الجزائريين.مع توفير قطع غيار اصلية وإجتناب الغش في توقير قطع الغيار.

ونشر ذات الموقع اسعار السيارات التي سيطبقها الوكلاء المعتمدون في الجزائر والتي جاءت كمايلي:

سيكون سعر سيارات من A نوع أوmini citadines أو B1 سيارات المدينة الصغيرة بداية من 138 مليون سنتيم.

سيكون سعر سيارات من B نوعpolyvalente citadine أوB2 سياراتة المدينة بداية من 158 مليون سنتيم.

سيكون سعر سيارات النفعية الصغيرة من mini utilitaire بداية من 135 مليون سنتيم.

سيكون سعر سيارات نفعية بيك اوب pick-up بداية من 285 مليون سنتيم.

ونشر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي نشر عبر حسابه في الفيسبوك منشوره حول اسعار السيارات نقلا عن موقع autoDZnews.

وجاء في مضمون المنشور “هذا ما نشره موقع www.autoDZnews.com حول أسعار السيارات لدى الوكلاء المعتمدين حين الشروع في الاستيراد بعد الانتهاء من دفتر الشروط.”

وأضاف زبدي “ملاحظة : إبتداءا من … تعني السعر الادنى للصنف بأقل الخصائص.”

وكان رئيس الجمهورية امر بتقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، للحسم فيه، قبل نهاية السنة. وأيضا إلى فتح المجال امام المواطنين لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات. بإمكاناتهم المادية ولحاتجياتهم الخاصة وليس لأغراض تجارية. وكذا بفسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لإستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر.