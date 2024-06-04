هذه أسعار اللحوم أيام قبل عيد الأضحى

نشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الثلاثاء 4 جوان 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 74 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 81 دج، والبصل الجاف 77 دج.

والثوم الجاف 405 دج، والجزر 71 دج، واللفت 99 دج، والكوسة 88 دج، والفاصولياء الخضراء 218 دج، والخس 129 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 451 دج، والتمر 551 دج، والبطيخ الأصفر 132 دج، والبطيخ الأحمر 94 دج، والموز 334 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1687 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 346 دج، والبيض 16 دج للبيضة الواحدة.