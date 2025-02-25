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هذه أسعار اللحوم المستوردة في رمضان

بقلم أمينة داودي
هذه أسعار اللحوم المستوردة في رمضان
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كشف أحمد مقراني المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية. أن كمية اللحوم الحمراء المستوردة تحسبا لرمضان بلغت 17 ألف و 700 طن.

وأضاف مقراني خلال استضافتهخ بقناة “النهار”، أن اللحم المستورد (SOUS VIDE) لن يتعدى سعره 1200 دج، و لحم البقر المستورد الطازج لن يتعدى سعره 1350 دج، في حين لحم الغنم المستورد من بولونيا، رومانيا و اسبانيا سعره حدد بـ 2000 دج.

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