هذه أسعار اللحوم المستوردة في رمضان

كشف أحمد مقراني المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية. أن كمية اللحوم الحمراء المستوردة تحسبا لرمضان بلغت 17 ألف و 700 طن.

وأضاف مقراني خلال استضافتهخ بقناة “النهار”، أن اللحم المستورد (SOUS VIDE) لن يتعدى سعره 1200 دج، و لحم البقر المستورد الطازج لن يتعدى سعره 1350 دج، في حين لحم الغنم المستورد من بولونيا، رومانيا و اسبانيا سعره حدد بـ 2000 دج.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور