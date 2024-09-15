هذه أسعار اللحوم والخضر عشية المولد النبوي

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الأحد 15 سبتمبر 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 92 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 71 دج، والبصل الجاف 46 دج.

والثوم الجاف 366 دج، والجزر 84 دج، واللفت 131 دج، والفلفل الأخضر 106 دج، والفلفل الحار 125 دج، والكوسة 165 دج، والفاصولياء الخضراء 197 دج، والخس 140 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 396 دج، والتمر 555 دج، والبطيخ الأصفر 99 دج، والبطيخ الأحمر 84 دج، والإجاص 377 دج، والعنب 213 دج، والموز 480 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1798 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 485 دج، والبيض 18 دج للبيضة الواحدة.