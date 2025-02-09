هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه أياما قبل رمضان

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الأحد 9 فيفري 2025.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 76 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 96 دج، والبصل الجاف 52 دج.

والثوم الجاف 522 دج، والجزر 66 دج، واللفت 79 دج، والقرنبيط 65 دج، والكرنب 84 دج. والكوسة 151 دج، والفاصولياء الخضراء 348 دج، والخس 95 دج.

فيما بلغ معدل سعر المندرين 120 دج، والبرتقال 100 دج، والليمون 110 دج والتفاح المحلي 409 دج، والتمر 530 دج، والموز 445 دج.

وجاءت أسعار لحم البقر المحلي 1761 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 342 دج، والبيض 18 دج للبيضة الواحدة.