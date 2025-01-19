هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه اليوم

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الأحد 19 جانفي 2025.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 78 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 96 دج، والبصل الجاف 50 دج.

والثوم الجاف 486 دج، والجزر 69 دج، واللفت 83 دج، والقرنبيط 71 دج، والكرنب 79 دج. والكوسة 180 دج، والفاصولياء الخضراء 308 دج، والخس 100 دج.

فيما بلغ معدل سعر الكليمونتين 120 دج، والمندرين 102 دج، والبرتقال 115 دج، والليمون 122 دج والتفاح المحلي 398 دج، والتمر 522 دج، والموز 406 دج.

وجاءت أسعار لحم البقر المحلي 1760 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 366 دج، والبيض 18 دج للبيضة الواحدة.