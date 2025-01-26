هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه اليوم

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الأحد 26 جانفي 2025.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 74 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 96 دج، والبصل الجاف 50 دج.

والثوم الجاف 506 دج، والجزر 68 دج، واللفت 82 دج، والقرنبيط 67 دج، والكرنب 84 دج. والكوسة 186 دج، والفاصولياء الخضراء 334 دج، والخس 99 دج.

فيما بلغ معدل سعر الكليمونتين 120 دج، والمندرين 102 دج، والبرتقال 110 دج، والليمون 123 دج والتفاح المحلي 398 دج، والتمر 520 دج، والموز 418 دج.

وجاءت أسعار لحم البقر المحلي 1763 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 339 دج، والبيض 18 دج للبيضة الواحدة.