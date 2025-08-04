هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه اليوم

كشفت كل من وزارة التجارة ووزارة الفلاحة، عن أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الاثنين، وذلك في إطار جهودهما المشتركة لمتابعة أوضاع السوق وتوفير الشفافية للمستهلكين.

وقد جاءت الأسعار بمتوسطات متفاوتة بين مختلف المنتجات الأساسية.

أسعار الخضروات والفواكه

وفقًا للبيانات الصادرة، تراوح متوسط سعر البطاطا عند البيع بالتجزئة حول 60 دينارًا للكيلوغرام الواحد، بأسعار دنيا بلغت 52 دينارًا وعليا وصلت إلى 68 دينارًا.

أما الطماطم، فسجلت متوسطًا قدره 81 دينارًا، فيما بلغ متوسط سعر البصل الجاف 44 دينارًا للكيلوغرام.

وقد شهدت أسعار بعض الخضروات ارتفاعًا نسبيًا، حيث وصل متوسط سعر الفاصولياء الخضراء إلى 241 دينارًا.

وفي قسم الفواكه، بلغ متوسط سعر التفاح المحلي 379 دينارًا، فيما سجل التمر متوسطًا قدره 601 دينارًا للكيلوغرام.

وتراوح متوسط سعر البطيخ الأحمر حول 73 دينارًا، في حين بلغ سعر الموز 444 دينارًا.

أسعار المنتجات ذات المصدر الحيواني

وفيما يتعلق بالمنتجات ذات المصدر الحيواني، أظهرت القائمة أن متوسط سعر لحم البقر المحلي بلغ 1778 دينارًا للكيلوغرام.

أما الدجاج، فقد استقر متوسط سعره عند 352 دينارًا للكيلوغرام، بينما بيض الدجاج سجل متوسط سعر 19 دينارًا للوحدة. وفيما يخص حليب البقر، فقد بلغ متوسط سعر اللتر الواحد 95 دينارًا.

كما تأتي هذه البيانات الدورية لتمكين المستهلكين من الاطلاع على الأسعار السائدة في الأسواق. وتساعد في مراقبة حركة السوق وضمان استقرارها.