هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه اليوم

كشفت البيانات الصادرة عن وزارتي الفلاحة والتجارة عن تباين في أسعار المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك في الأسواق الجزائرية لليوم الأحد.

ويعكس هذا التقرير اليومي، الذي يحلل الأسعار بناء على متوسطات الأسواق. ديناميكية العرض والطلب وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وسجلت أسعار الخضروات تفاوتا ملحوظا. ففي حين استقر سعر البطاطا عند متوسط 60 دينارا للكيلوغرام. واصل الثوم الجاف تصدره لقائمة الأغلى سعرا بمتوسط بلغ 516 دينارا.

كما شهدت أسعار الطماطم تقلبا كبيرا، حيث تراوحت بين 68 و98 دينارا للكيلوغرام. مما يشير إلى عدم استقرار العرض في بعض المناطق.

أما الفلفل بنوعيه (الأخضر والحار) والفاصولياء الخضراء، فقد حافظت على أسعار مرتفعة نسبيا، مما يجعلها من المنتجات الأقل استهلاكا.

فيما تظهر أسعار الفواكه ارتفاعا في أسعار بعض المنتجات مثل التمر، الذي سجل متوسطا قياسيا بلغ 607 دينارا. وكذلك التفاح المحلي بمتوسط 349 دينارا.

وفي المقابل، بقيت أسعار الفواكه الموسمية مثل البطيخ بأنواعه أكثر اعتدالا. مما يمنح المستهلك خيارات متنوعة بأسعار معقولة. أما أسعار العنب فقد حافظت على توازن نسبي.

ارتفاع في أسعار اللحوم

هذا وتظل أسعار المنتجات الحيوانية من أبرز النقاط التي تضغط على ميزانية الأسر. فقد استمر سعر لحم البقر المحلي في الارتفاع، مسجلا متوسطا بلغ 1801 دينارا للكيلوغرام.

وفي المقابل، يبقى سعر الدجاج في مستوى معتدل نسبيا بمتوسط 347 دينارا.