هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه اليوم

نشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية، عرض أسعار البيع بالتجزئة لأهم المواد الاستهلاكية لليوم الثلاثاء.

ويهدف هذا التقرير الدوري إلى توفير الشفافية للمستهلكين ومراقبة حركة الأسعار في الأسواق الوطنية.

وكشف التقرير عن متوسط أسعار الخضروات، حيث استقر سعر البطاطا عند 54 دج/كغ، والطماطم عند 63 دج/كغ.

بينما سجل الثوم الجاف ارتفاعًا ملحوظًا بمتوسط 581 دج/كغ، في حين تراوحت أسعار الجزر واللفت والفلفل الأخضر بين 92 و116 دج/كغ.

وكانت الفاصوليا الخضراء الأعلى سعرًا في هذه الفئة بمتوسط 177 دج/كغ.

فيما تباينت أسعار الفواكه الطازجة، حيث بلغ متوسط سعر التفاح المحلي 328 دج/كغ، بينما استقرت التمور عند 590 دج/كغ.

وسجل الموز متوسط 425 دج/كغ، في حين كانت أسعار البطيخ الأصفر والبطيخ الأحمر (الدلاع) أكثر اعتدالاً بمتوسط 87 و80 دج/كغ على التوالي. والعنب جاء بمتوسط 215 دج/كغ.

وشهدت أسعار المنتجات ذات الأصل الحيواني ارتفاعات. حيث بلغ متوسط سعر لحم البقر المحلي 1810 دج/كغ.

واستقر لحم الدجاج عند 387 دج/كغ، بينما وصل سعر البيض (للوحدة) إلى 18 دج. أما حليب البقر، فسجل متوسط 95 دج/لتر.