هذه أسعار اللحوم والخضر والفواكه اليوم

نشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الأحد 23 جانفي 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 90 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 83 دج، والبصل الجاف 59 دج.

والثوم الجاف 392 دج، والجزر 76 دج، واللفت 115 دج، والفلفل الأخضر 129 دج، والفلفل الحار 154 دج، والكوسة 91 دج، والفاصولياء الخضراء 223 دج، والخس 131 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 468 دج، والتمر 568 دج، والبطيخ الأصفر 119 دج، والبطيخ الأحمر 89 دج، والموز 329 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1706 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 346 دج، والبيض 17 دج للبيضة الواحدة.